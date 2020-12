Il revival di Lizzie McGuire alla fine non si farà (Di giovedì 17 dicembre 2020) Il revival di Lizzie McGuire non si farà, Hilary Duff annuncia che Disney+ non andrà avanti nella produzione della serie. Il “problema” Lizzie McGuire arriva definitivamente a una conclusione, che non piacerà ai fan della serie, e non è piaciuta alla protagonista della serie Hilary Duff. Tornando indietro, Disney+ a ottobre del 2019 aveva ordinato il revival della nota serie per ragazzi di Disney Channel, che avrebbe riportato sullo schermo la vita di Lizzie da adulta a New York. Qualche mese dopo, a febbraio 2020, e dopo aver girato due episodi del revival Disney+ ha deciso di cambiare showrunner, che era il creatore della serie Terri Minsky, perchè il tono dei nuovi episodi era incompatibile con la linea editoriale ... Leggi su dituttounpop (Di giovedì 17 dicembre 2020) Ildinon si, Hilary Duff annuncia che Disney+ non andrà avanti nella produzione della serie. Il “problema”arriva definitivamente a una conclusione, che non piacerà ai fan della serie, e non è piaciutaprotagonista della serie Hilary Duff. Tornando indietro, Disney+ a ottobre del 2019 aveva ordinato ildella nota serie per ragazzi di Disney Channel, che avrebbe riportato sullo schermo la vita dida adulta a New York. Qualche mese dopo, a febbraio 2020, e dopo aver girato due episodi delDisney+ ha deciso di cambiare showrunner, che era il creatore della serie Terri Minsky, perchè il tono dei nuovi episodi era incompatibile con la linea editoriale ...

