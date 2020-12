Forse abbiamo rilevato per la prima volta un segnale radio da un esopianeta. Cosa significa? (Di giovedì 17 dicembre 2020) (Foto: Jack Madden/Cornell University)La caccia a nuovi mondi continua senza sosta. E ora, sembrerebbe proprio che un team di astronomi internazionale, coordinato dalla Cornell University, sia riuscito a identificare un segnale radio proveniente da un esopianeta, nella costellazione di Boötis. Un debole e prezioso segnale che, se sarà confermato da osservazioni future, potrebbe diventare la prima emissione radio catturata da un pianeta al di fuori del nostro Sistema solare. “L’osservazione dell’emissione radio è il metodo più promettente per rilevare i campi magnetici esoplanetari”, spiega l’astronomo e primo autore dello studio Jake Turner. “Conoscerli ci permetterà di avere informazioni preziose sulla struttura interna del pianeta, sulla sua atmosfera e ... Leggi su wired (Di giovedì 17 dicembre 2020) (Foto: Jack Madden/Cornell University)La caccia a nuovi mondi continua senza sosta. E ora, sembrerebbe proprio che un team di astronomi internazionale, coordinato dalla Cornell University, sia riuscito a identificare unproveniente da un, nella costellazione di Boötis. Un debole e preziosoche, se sarà confermato da osservazioni future, potrebbe diventare laemissionecatturata da un pianeta al di fuori del nostro Sistema solare. “L’osservazione dell’emissioneè il metodo più promettente per rilevare i campi magnetici esoplanetari”, spiega l’astronomo e primo autore dello studio Jake Turner. “Conoscerli ci permetterà di avere informazioni preziose sulla struttura interna del pianeta, sulla sua atmosfera e ...

lorepregliasco : L'Italia, con 64.036 decessi COVID, è da oggi ufficialmente il Paese europeo con più morti in assoluto. In proporz… - sechesi : Forse anche in Italia abbiamo capito (finalmente) come vanno celebrati i campioni immortali. Tutto il resto non con… - Canga80 : @jo19N26 Forse a Gattuso serve tempo, forse potremmo crescere con lui. Anche io vorrei Klopp, però magari in panca… - DEFINETLY_FORSE : @zorzi_gaia Il punto è che accusi di usare il 'femminismo a convenienza' quando TUTTI abbiamo difeso Stefy contro l… - gio551 : Estratto dalla lettera di Renzi al Pres del Consiglio “Se siamo in emergenza e abbiamo il maggior numero di morti i… -

Ultime Notizie dalla rete : Forse abbiamo Forse abbiamo rilevato per la prima volta un segnale radio da un esopianeta. Cosa significa? Wired.it Forse abbiamo rilevato per la prima volta un segnale radio da un esopianeta. Cosa significa?

Grazie a una nuova tecnica basata sul rilevamento delle emissioni radio, un team di astronomi ha scoperto un debole segnale radio proveniente da un esopianeta ...

Agli americani piace 'Lemon Tree' di Stajano e Sasson

FRANCESCO GRECO - Agli americani piace "Lemon Tree". Percepiscono tutta l'intensità della tragedia epocale in cui il Covid-19 ci ha scaraventati, il grido di dolore dell'umanità, la lacerante incertez ...

Grazie a una nuova tecnica basata sul rilevamento delle emissioni radio, un team di astronomi ha scoperto un debole segnale radio proveniente da un esopianeta ...FRANCESCO GRECO - Agli americani piace "Lemon Tree". Percepiscono tutta l'intensità della tragedia epocale in cui il Covid-19 ci ha scaraventati, il grido di dolore dell'umanità, la lacerante incertez ...