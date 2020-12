Finalmente liberi, dopo un inferno durato cento giorni (Di giovedì 17 dicembre 2020) Ieri il ministro per agli Affari esteri, Luigi Di Maio, assicurava che il governo italiano ce la sta «mettendo tutta» per riportare a casa i pescatori di Mazara imprigionati dalle autorità libiche:... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 17 dicembre 2020) Ieri il ministro per agli Affari esteri, Luigi Di Maio, assicurava che il governo italiano ce la sta «mettendo tutta» per riportare a casa i pescatori di Mazara imprigionati dalle autorità libiche:...

