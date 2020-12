F1, calendario ufficiale 2021: 23 gare, a Monza il 12 settembre (Di giovedì 17 dicembre 2020) Dopo una stagione significativamente compromessa dal Covid-19 e con il calendario ampiamente rimaneggiato, la Formula 1 vuole tornare nel 2021 ed ha intenzione di farlo in grande stile. Il World Motor Sport Council ha infatti ufficializzato il calendario per la prossima stagione, che ospiterà ben 23 Gran Premi. Il Mondiale più lungo della storia partirà il 21 marzo a Melbourne, prima di fare tappa in Bahrain e poi a Shanghai. A chiudere la stagione saranno il primo Gran Premio dell’Arabia Saudita e quello di Abu Dhabi, in programma il 5 dicembre. Il GP d’Italia, di scena a Monza, è stato collocato in data 12 settembre. Il programma completo del Mondiale 2021 21 marzo: Melbourne (Australia) 28 marzo: Shakhir (Bahrain) 11 aprile: Shanghai (Cina) 25 aprile Vietnam (da confermare) 9 ... Leggi su sportface (Di giovedì 17 dicembre 2020) Dopo una stagione significativamente compromessa dal Covid-19 e con ilampiamente rimaneggiato, la Formula 1 vuole tornare neled ha intenzione di farlo in grande stile. Il World Motor Sport Council ha infatti ufficializzato ilper la prossima stagione, che ospiterà ben 23 Gran Premi. Il Mondiale più lungo della storia partirà il 21 marzo a Melbourne, prima di fare tappa in Bahrain e poi a Shanghai. A chiudere la stagione saranno il primo Gran Premio dell’Arabia Saudita e quello di Abu Dhabi, in programma il 5 dicembre. Il GP d’Italia, di scena a, è stato collocato in data 12. Il programma completo del Mondiale21 marzo: Melbourne (Australia) 28 marzo: Shakhir (Bahrain) 11 aprile: Shanghai (Cina) 25 aprile Vietnam (da confermare) 9 ...

