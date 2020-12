Expo Dubai: al via la digitalizzazione del David di Michelangelo (Di giovedì 17 dicembre 2020) Firenze, 17 dic. - (Adnkronos) - Al via la digitalizzazione del David, prima tappa di un progetto straordinario che unisce la memoria storica a un presente di innovazione per la più accurata e sofisticata riproduzione di sempre del capolavoro di Michelangelo. Il modello fisico della statua, conservata presso la Galleria dell'Accademia di Firenze, costituirà a partire dal primo ottobre 2021 il momento culminante nel percorso espositivo del Padiglione Italia all'Expo di Dubai. Il progetto, parte del concept creativo del Padiglione firmato dal curatore artistico Davide Rampello, che rilancia la bellezza dell'Italia e delle sue città d'arte, prevede nei prossimi mesi anche la realizzazione del 'making of' della riproduzione stessa in modo da offrire ai visitatori e come eredità di ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 17 dicembre 2020) Firenze, 17 dic. - (Adnkronos) - Al via ladel, prima tappa di un progetto straordinario che unisce la memoria storica a un presente di innovazione per la più accurata e sofisticata riproduzione di sempre del capolavoro di. Il modello fisico della statua, conservata presso la Galleria dell'Accademia di Firenze, costituirà a partire dal primo ottobre 2021 il momento culminante nel percorso espositivo del Padiglione Italia all'di. Il progetto, parte del concept creativo del Padiglione firmato dal curatore artisticoe Rampello, che rilancia la bellezza dell'Italia e delle sue città d'arte, prevede nei prossimi mesi anche la realizzazione del 'making of' della riproduzione stessa in modo da offrire ai visitatori e come eredità di ...

TV7Benevento : Expo Dubai: al via la digitalizzazione del David di Michelangelo (5)... - TV7Benevento : Expo Dubai: al via la digitalizzazione del David di Michelangelo (4)... - TV7Benevento : Expo Dubai: al via la digitalizzazione del David di Michelangelo (3)... - TV7Benevento : Expo Dubai: al via la digitalizzazione del David di Michelangelo (2)... - TV7Benevento : Expo Dubai: al via la digitalizzazione del David di Michelangelo... -