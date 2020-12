Emmanuel Macron positivo al coronavirus: il presidente in isolamento (Di giovedì 17 dicembre 2020) Il presidente della Repubblica francese in isolamento insieme al suo primo ministro, con il quale è venuto a contatto. Macron (Facebook)Emmanuel Macron, presidente della Repubblica francese è risultato positivo al coronavirus. In una nota si legge di quanto accaduto e della necessità per il presidente di restare per una settimana in completo isolamento. Stessa sorte per il primo ministro Jean Castex, che a causa del contatto diretto con Macron, dovrà mantenere la stessa misura cautelativa e quindi isolarsi per almeno una settimana. Oggi, Macron avrebbe dovuto parlare in aula della strategia circa la gestione del vaccino, in attesa del via libera dell’Ema atteso tra ... Leggi su chenews (Di giovedì 17 dicembre 2020) Ildella Repubblica francese ininsieme al suo primo ministro, con il quale è venuto a contatto.(Facebook)della Repubblica francese è risultatoal. In una nota si legge di quanto accaduto e della necessità per ildi restare per una settimana in completo. Stessa sorte per il primo ministro Jean Castex, che a causa del contatto diretto con, dovrà mantenere la stessa misura cautelativa e quindi isolarsi per almeno una settimana. Oggi,avrebbe dovuto parlare in aula della strategia circa la gestione del vaccino, in attesa del via libera dell’Ema atteso tra ...

SkyTG24 : Emmanuel Macron positivo al Coronavirus - TgLa7 : Francia, il presidente Emmanuel #Macron positivo al #Covid - Agenzia_Ansa : #Covid, il presidente francese Emmanuel #Macron è positivo #ANSA #coronavirus @EmmanuelMacron - Agenzia_Ansa : #Covid, in autoisolamento il premier spagnolo Pedro #Sanchez dopo il pranzo di lavoro con il presidente Emmanuel… - RivistaLaFionda : Il Presidente Francese Emmanuel #Macron è positivo al #COVID19. Rimarrà in isolamento per 7 giorni. -