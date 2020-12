E' morto Enrico Ferri, il ministro dei 110 all'ora in autostrada (Di giovedì 17 dicembre 2020) Pontremoli (Massa Carrara), 17 dicembre 2020 - È morto stasera, 17 dicembre, nella sua casa di Pontremoli (Massa Carrara), l'onorevole Enrico Ferri. Aveva 78 anni, era malato da tempo. Magistrato e ... Leggi su lanazione (Di giovedì 17 dicembre 2020) Pontremoli (Massa Carrara), 17 dicembre 2020 - Èstasera, 17 dicembre, nella sua casa di Pontremoli (Massa Carrara), l'onorevole. Aveva 78 anni, era malato da tempo. Magistrato e ...

E' morto stasera nella sua casa di Pontremoli (Massa Carrara), l'onorevole Enrico Ferri. Aveva 78 anni ed era malato da tempo. Magistrato e politico, fu esponente del Psdi, Partito socialdemocratico ...