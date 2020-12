Covid, vaccino dalle piante di tabacco: via libera alla sperimentazione umana (Di giovedì 17 dicembre 2020) Il vaccino anti Covid sviluppato da foglie di tabacco da British American Tobacco ha ricevuto l’ok per la sperimentazione sugli esseri umani negli Usa. Via libera negli Stati Uniti ai test clinici sugli esseri umani del vaccino anti Covid prodotto da British American Tobacco utilizzando le piante di tabacco. L’ok alla sperimentazione con i volontari è arrivata dalle autorità sanitarie americane: a comunicarlo è stata la società che detiene i celebri marchi di sigarette Rothmans, Benson & Hedges e Lucky Strike. La nota azienda, che è la seconda maggiore produttrice di sigarette al mondo, aveva annunciato lo scorso aprile di voler sviluppare un suo ... Leggi su ck12 (Di giovedì 17 dicembre 2020) Ilantisviluppato da foglie dida British American Tobacco ha ricevuto l’ok per lasugli esseri umani negli Usa. Vianegli Stati Uniti ai test clinici sugli esseri umani delantiprodotto da British American Tobacco utilizzando ledi. L’okcon i volontari è arrivataautorità sanitarie americane: a comunicarlo è stata la società che detiene i celebri marchi di sigarette Rothmans, Benson & Hedges e Lucky Strike. La nota azienda, che è la seconda maggiore produttrice di sigarette al mondo, aveva annunciato lo scorso aprile di voler sviluppare un suo ...

