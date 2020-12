Covid-19, stabile il numero dei positivi in Campania: comunicati 48 decessi (Di giovedì 17 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoResta stabile il numero dei positivi al Covid-19 in Campania. Secondo l’ultimo bollettino inviato dall’Unità di Crisi Regionale, sono 927 le persone positive al virus registrate nelle ultime 24 ore. Il numero dei positivi riguarda 62 sintomatici e 865 asintomatici. Sono 15.130 i tamponi processati. Sonno 11 le persone decedute nelle ultime 48ore e altre 37 decedute nei giorni scorsi ma registrate ieri. Questo il bollettino di oggi: positivi del giorno: 927 di cui: Asintomatici: 865 Sintomatici: 62 Tamponi del giorno: 15.130 Totale positivi: 177.527 Totale tamponi: 1.860.023 ?Deceduti: 48 (*) Totale deceduti: 2.472 Guariti: 2.530 Totale guariti: 88.502 * 11 deceduti nelle ultime 24 ore e 37 deceduti in ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 17 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoRestaildeial-19 in. Secondo l’ultimo bollettino inviato dall’Unità di Crisi Regionale, sono 927 le persone positive al virus registrate nelle ultime 24 ore. Ildeiriguarda 62 sintomatici e 865 asintomatici. Sono 15.130 i tamponi processati. Sonno 11 le persone decedute nelle ultime 48ore e altre 37 decedute nei giorni scorsi ma registrate ieri. Questo il bollettino di oggi:del giorno: 927 di cui: Asintomatici: 865 Sintomatici: 62 Tamponi del giorno: 15.130 Totale: 177.527 Totale tamponi: 1.860.023 ?Deceduti: 48 (*) Totale deceduti: 2.472 Guariti: 2.530 Totale guariti: 88.502 * 11 deceduti nelle ultime 24 ore e 37 deceduti in ...

