Concorso Comune Venezia | 22 posti per laureati in area amministrativa | cosa sapere

Indetto un nuovo Concorso Comune Venezia con determinazione dirigenziale n.2288 dell'11 novembre 2020 e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n.96 dell'11-12-2020. L'Ente, al termine della selezione per titoli ed esami, procederà all'assunzione di 22 unità nel profilo professionale di istruttore direttivo amministrativo, cat. D1. Sette dei posti a disposizione sono riservati al personale interno. Nei prossimi paragrafi una panoramica del Concorso per amministrativi. Concorsi Veneto: gli ultimi bandi pubblicati Concorso Comune Venezia per amministrativi: requisiti di accesso Al Concorso amministrativi del Comune di Venezia possono partecipare tutti i possessori di una laurea triennale, specialistica

