Clooney scienziato contro la catastrofe

La notizia l'ha confermata lo stesso George Clooney, mentre promuoveva il «film di Natale» di Netflix, ovvero questo The Midnight Sky che lo vede impegnato sia come regista, sia come protagonista. Talmente calato nel ruolo, George, da finire ricoverato d'urgenza per una pancreatite, dopo aver perso 13-14 kg, per dare fisicità al suo scienziato, malato ed emaciato, barbuto e dolente. Il tutto, a quattro giorni dall'inizio delle riprese; il che non gli ha impedito, una volta rimessosi, di firmare uno dei più interessanti e riusciti film di fantascienza degli ultimi anni. The Midnight Sky, che arriva il 23 su Netflix, è l'adattamento cinematografico del romanzo La distanza

Roma (askanews) - George Clooney torna alla regia con 'The Midnight Sky', che sarà su Netflix dal 23 dicembre. Il film è l'adattamento del romanzo