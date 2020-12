Calciomercato Roma, idea Yaremchuk: il talento ucraino del Gent piace a Fonseca. I dettagli (Di giovedì 17 dicembre 2020) Si avvicina la sessione invernale di Calciomercato nella quale come di consueto tutti i club professionistici tentano di completare e rinforzare le rose a disposizione dei rispettivi tecnici con lo scopo di raggiungere gli obiettivi prefissati.Roma, l’ex De Rossi: ”Totti il migliore con cui abbia mai giocato. Awards 2020? Lewandowski merita più di Messi”Il nuovo nome presente, secondo quanto riporta il quotidiano portoghese 'A Bola', sulla lista della spesa di Tiago Pinto, direttore sportivo della Roma, è quello di Roman Yaremchuk: punta centrale, o all’occorrenza anche trequartista, classe 1995. Il giocatore nato in Ucraina milita attualmente nella squadra belga del Gent, su di lui in passato c'è stato l'interessamento di tre grandi club europei: Lazio, Tottenham e Leicester avevano ... Leggi su mediagol (Di giovedì 17 dicembre 2020) Si avvicina la sessione invernale dinella quale come di consueto tutti i club professionistici tentano di completare e rinforzare le rose a disposizione dei rispettivi tecnici con lo scopo di raggiungere gli obiettivi prefissati., l’ex De Rossi: ”Totti il migliore con cui abbia mai giocato. Awards 2020? Lewandowski merita più di Messi”Il nuovo nome presente, secondo quanto riporta il quotidiano portoghese 'A Bola', sulla lista della spesa di Tiago Pinto, direttore sportivo della, è quello di: punta centrale, o all’occorrenza anche trequartista, classe 1995. Il giocatore nato in Ucraina milita attualmente nella squadra belga del, su di lui in passato c'è stato l'interessamento di tre grandi club europei: Lazio, Tottenham e Leicester avevano ...

