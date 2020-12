Bimba di tre mesi ricoverata per Covid: contagiata al battesimo (Di giovedì 17 dicembre 2020) Positiva anche la mamma della bambina: l’infezione alla festa per il battesimo. ricoverata in ospedale a Sassari. contagiata dal coronavirus durante il suo battesimo, e ricoverata per Covid a soli tre mesi. E’ la sfortunata storia di una bambina di Pattada, Nord della Sardegna, che è stata infettata durante la festa organizzata – appunto – L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 17 dicembre 2020) Positiva anche la mamma della bambina: l’infezione alla festa per ilin ospedale a Sassari.dal coronavirus durante il suo, epera soli tre. E’ la sfortunata storia di una bambina di Pattada, Nord della Sardegna, che è stata infettata durante la festa organizzata – appunto – L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Positiva anche la mamma della bambina: l'infezione alla festa per il battesimo. Ricoverata in ospedale a Sassari.

Covid Castellammare. Contagiata bimba di soli 40 giorni

“In totale sono stati lavorati 85 tamponi. – ha continuato Cimmino – Dichiarati guariti, infine, 61 cittadini stabiesi. Tra coloro che hanno sconfitto il virus c’è un bimbo di 3 anni, un 13enne e tre ...

