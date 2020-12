18 236 nuovi casi e 683 morti | “Con il vaccino i contagi potrebbero risalire” | dice l’epidemiologa Salmaso

Leggi su leggilo

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Ilnon sarà la soluzione definitiva al Covid se inon scendono, non dobbiamo interpretarlo come un “liberi tutti”. A dirloStefania. I dati del Ministero della Salute in merito alla situazione di oggi ci informano che itotali – attualmente positivi,e guariti – salgono di 18.236 unità. L'articolo proviene da Leggilo.org.