Viabilità Roma Regione Lazio del 16-12-2020 ore 16:30 (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Viabilità DEL 14 DICEMBRE 2020 ORE 16.20 SIMONE PAZZAGLIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IN REDAZIONE SIMONE PAZZAGLIA; APRIAMO CON IL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA PERMANGONO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA LA Roma FIUMICINO E TUSCOLANA IN INTERNA SI RALLENTA TRA LA DIRAMAZIONE Roma NORD E LA CASILINA, CODE A TRATTI SULA PRENESTINA TRA OSTERIA DELLL’OSA E IL GRA NEI DUE SENSI DI MARCIA SI STA IN CODA ANCHE SULLA PONTINA ALL’ALTEZZA DI CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE DI POMEZIA CODE A TRATTI SI VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA INFERNETTO E VIA DI MALAFEDE NEI DUE SENSI DI MARCIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO SOPPRESSO IL TRENO 606 DELLA Roma CIVITACASTELLANA VITERBO DA FLAMINIO DELLE 17:00 E DA CATALANO ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 16 dicembre 2020)DEL 14 DICEMBREORE 16.20 SIMONE PAZZAGLIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLAIN REDAZIONE SIMONE PAZZAGLIA; APRIAMO CON IL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA PERMANGONO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA LAFIUMICINO E TUSCOLANA IN INTERNA SI RALLENTA TRA LA DIRAMAZIONENORD E LA CASILINA, CODE A TRATTI SULA PRENESTINA TRA OSTERIA DELLL’OSA E IL GRA NEI DUE SENSI DI MARCIA SI STA IN CODA ANCHE SULLA PONTINA ALL’ALTEZZA DI CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE DI POMEZIA CODE A TRATTI SI VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA INFERNETTO E VIA DI MALAFEDE NEI DUE SENSI DI MARCIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO SOPPRESSO IL TRENO 606 DELLACIVITACASTELLANA VITERBO DA FLAMINIO DELLE 17:00 E DA CATALANO ...

Roma : ?? Iniziati i lavori di manutenzione straordinaria in via #Borghesiana, la strada di collegamento tra via Prenestina… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 16-12-2020 ore 16:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - pallina60 : RT @Roma: ?? Iniziati i lavori di manutenzione straordinaria in via #Borghesiana, la strada di collegamento tra via Prenestina e via Casilin… - Crynek82 : RT @Roma: ?? Iniziati i lavori di manutenzione straordinaria in via #Borghesiana, la strada di collegamento tra via Prenestina e via Casilin… - Roma : ?? Iniziati i lavori di manutenzione straordinaria in via #Borghesiana, la strada di collegamento tra via Prenestina… -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Autostrade e traffico, i tratti "da incubo" nei weekend d'estate. FOTO Sky Tg24