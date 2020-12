Verso nuove restrizioni. Da Conferenza Stato-Regioni via libera a piano vaccini da gennaio (Di mercoledì 16 dicembre 2020) La Conferenza Stato-Regioni ha dato il via libera al piano vaccini presentato dal Commissario per l'emergenza Domenico Arcuri e nei primi giorni di gennaio dovrebbero iniziare le somministrazioni. ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Laha dato il viaalpresentato dal Commissario per l'emergenza Domenico Arcuri e nei primi giorni didovrebbero iniziare le somministrazioni. ...

