Verona | i convocati per la Sampdoria | assente Favilli

L'Hellasha diramato iper il match di questa sera contro la, valevole per la dodicesima giornata di Serie A L'Hellasha diramato iper il match di questa sera contro la, valevole per la dodicesima giornata di Serie A. L'elenco completo: Portieri: Silvestri, Pandur, Berardi.Difensori: Dimarco, Faraoni, Lovato, Cetin, Ceccherini, Gunter, Magnani, Dawidowicz, Udogie, Amione.Centrocampisti: Veloso, Barak, Lazovic, Zaccagni, Tameze, Ilic, Ruegg, Danzi.Attaccanti: Salcedo, Di Carmine, Colley.

