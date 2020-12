Smartphone, il Covid peggiora la dipendenza dei giovanissimi. “Dal lockdown aumentate le segnalazioni. Alcuni dormono in streaming” (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Due interi mesi all’anno. Tanto è il tempo che i giovani passano con la faccia rivolta allo Smartphone. Il 79% di ragazzi e ragazze tra gli 11 e i 18 anni lo attiva anche 120 volte, dedicando più di quattro ore al giorno, 120 ore al mese. A restituire questi numeri è un questionario sulla dipendenza digitale proposto agli oltre duemila adolescenti che l’associazione no-profit Movimento Etico Digitale ha incontrato durante i recenti appuntamenti nelle scuole di tutta Italia sui rischi della vita online. “Ma il Covid sta peggiorando ancora la situazione”, spiega Gregorio Ceccone, formatore e referente dell’Osservatorio scientifico dell’associazione. “Dopo il lockdown sono aumentati i genitori che ci segnalano la preferenza dei figli per le relazioni online e la tendenza all’isolamento. Serve il dialogo, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Due interi mesi all’anno. Tanto è il tempo che i giovani passano con la faccia rivolta allo. Il 79% di ragazzi e ragazze tra gli 11 e i 18 anni lo attiva anche 120 volte, dedicando più di quattro ore al giorno, 120 ore al mese. A restituire questi numeri è un questionario sulladigitale proposto agli oltre duemila adolescenti che l’associazione no-profit Movimento Etico Digitale ha incontrato durante i recenti appuntamenti nelle scuole di tutta Italia sui rischi della vita online. “Ma ilstando ancora la situazione”, spiega Gregorio Ceccone, formatore e referente dell’Osservatorio scientifico dell’associazione. “Dopo ilsono aumentati i genitori che ci segnalano la preferenza dei figli per le relazioni online e la tendenza all’isolamento. Serve il dialogo, ...

Grosiglioni : RT @fattoquotidiano: Smartphone, il Covid peggiora la dipendenza dei giovanissimi. “Dal lockdown aumentate le segnalazioni. Alcuni dormono… - fattoquotidiano : Smartphone, il Covid peggiora la dipendenza dei giovanissimi. “Dal lockdown aumentate le segnalazioni. Alcuni dormo… - SilvestriP : Nuovo test per il coronavirus Covid-19 con la fotocamera dello smartphone #COVID?19 #COVID_19 #Covid19 #Dpcm… - VegaFormazione : *CORSO E-LEARNING DI FORMAZIONE PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI DI ATTIVITÀ DEI CALL CENTER - AGGIORNATO COVID-19 -… - Mila18026580 : RT @wireditalia: Nonostante ritardi e scorte limitate per via del Covid-19, nei passati 12 mesi sono stati svelati diversi interessanti mod… -

Ultime Notizie dalla rete : Smartphone Covid peggiora Smartphone, il Covid peggiora la dipendenza dei giovanissimi. “Dal lockdown aumentate le segnalazioni Il Fatto Quotidiano Buoni alimentari e pacchi per i bisognosi

Ci sarà tempo sino al 15 gennaio per presentare domanda per l’erogazione di "voucher alimentari emergenza Covid-19" messi a disposizione dal Comune a favore dei nuclei familiari in difficoltà economic ... New York ha perso 70 mila abitanti e 34 miliardi di dollari per colpa del Covid

Questi dati si basano su dati raccolti su smartphone con il consenso dei loro proprietari. Una volta raccolte, le informazioni vengono aggregate e rese anonime. L'analisi dei dati mostra che mentre il ... Ci sarà tempo sino al 15 gennaio per presentare domanda per l’erogazione di "voucher alimentari emergenza Covid-19" messi a disposizione dal Comune a favore dei nuclei familiari in difficoltà economic ...Questi dati si basano su dati raccolti su smartphone con il consenso dei loro proprietari. Una volta raccolte, le informazioni vengono aggregate e rese anonime. L'analisi dei dati mostra che mentre il ...