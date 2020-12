Schiuma invade le spiagge in Australia | video

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Molti danni a causa del maltempo in, dove i residenti erano in attesa di evacuazione. Alcune zone sono state inondate dalla pioggia e le coste sono state colpite da onde pericolose, con forti raffiche di vento. Nelsi vedono diverse persone avventurarsi nella spuma creatasi anche per l'nquinamento e giocare con le bolle. Guarda tutti iIncendi--cane-salva-pecore NoneIncendiPioggia Gioia NoneIncendiNone

Intanto va detto che oltre ad acqua marina, sale alghe e grassi, la schiuma può contenere anche molte sostanze inquinanti. In Australia le spiagge del New South Wales settentrionale e del Queensland ...(Corriere TV) In Australia le spiagge del New South Wales settentrionale e del Queensland sono state invase da una denso “mare” di schiuma. Intanto va detto che oltre ad acqua marina, sale alghe e ...