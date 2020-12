Rosalinda al GF Vip: “Dayane? In un certo senso ne sono innamorata…”, la confessione a Giulia (VIDEO) (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Rosalinda Cannavò continua a riflettere sul suo rapporto con Dayane Mello grazie alla presenza di Giulia Salemi, perfetta ascoltatrice dei dubbi e delle intuizioni della giovane attrice siciliana alle prese con la sua gelosia. “In un certo senso sono innamorata di Dayane”, Rosalinda Cannavò si confida con Giulia L’attrice le racconta il riavvicinamento avvenuto nel... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 16 dicembre 2020)Cannavò continua a riflettere sul suo rapporto conMello grazie alla presenza diSalemi, perfetta ascoltatrice dei dubbi e delle intuizioni della giovane attrice siciliana alle prese con la sua gelosia. “In uninnamorata di”,Cannavò si confida conL’attrice le racconta il riavvicinamento avvenuto nel... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

So che da alcuni punti di vista non riusciamo a comprenderci, come se parlassimo lingue diverse”. Rosalinda afferma anche di aver compreso lei ma non sa se è vero anche l’opposto. Purtroppo non si può ...

Rosalinda confida a Giulia: "In un certo senso sono innamorata di Dayane"

Rosalinda afferma di aver compreso lei ma non sa se è vero anche l'opposto. Purtroppo non si può pretendere, riflette la ragazza. “Nella mia totale sincerità le ho detto tutto”, spiega la Vip, con ...

So che da alcuni punti di vista non riusciamo a comprenderci, come se parlassimo lingue diverse". Rosalinda afferma anche di aver compreso lei ma non sa se è vero anche l'opposto. Purtroppo non si può pretendere, riflette la ragazza. "Nella mia totale sincerità le ho detto tutto", spiega la Vip, con ...