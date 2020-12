Recovery fund | io sono per la task force | mica vorremo affidarci alla solita burocrazia | vero?

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) di Luigi De Gregoriosì o no? La domanda ha una facile risposta affermativa. In riferimento all’obiettivo di gestire bene una grande somma di danaro e la necessità di uno sforzo adeguato per raggiungerloin piena coerenza con la sua creazione. Inoltre, a conferma dell’essenza delle, ossia dell’utilizzo opportuno di forze ad hoc per un determinato compito, è sufficiente leggerne nella letteratura aziendale. E non solo. Possiamo esaminarle facendo pick up di esempi specifici: d’importanza storica, voluti da grandi politici (i Kennedy, Churchill) o da grandi militari (Napoleone), nella storia moderna o antica, in tempi di guerra o di pace; oppure, appunto, esempi meno rilevanti gestiti nella realtà corrente di aziende e non ...