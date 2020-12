Pane Quotidiano: "In fila per i pasti almeno il 10% in più, tanti italiani" (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Milano, 16 dic. (Adnkronos) - Rispetto a un anno fa ci sono tra le duecento e le trecento persone in più in fila ogni giorno per avere la propria razione di cibo da Pane Quotidiano, la onlus che a Milano distribuisce generi alimentari a chi ne ha bisogno. Lungo viale Toscana, dove ha sede uno dei due magazzini (l'altro è in viale Monza), le code ci sono "da parecchi anni", ma nell'anno del Covid, le persone che si recano all'associazione ogni giorno per un pasto "sono aumentate di circa il dieci per cento". Luigi Rossi, vice presidente di Pane Quotidiano, spiega la situazione mentre è impegnato con la distribuzione delle razioni. Nei giorni scorsi, la foto della fila di persone sul marciapiede che attendevano il loro turno per avere la razione ha fatto il giro del web. "Capisco che ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Milano, 16 dic. (Adnkronos) - Rispetto a un anno fa ci sono tra le duecento e le trecento persone in più inogni giorno per avere la propria razione di cibo da, la onlus che a Milano distribuisce generi alimentari a chi ne ha bisogno. Lungo viale Toscana, dove ha sede uno dei due magazzini (l'altro è in viale Monza), le code ci sono "da parecchi anni", ma nell'anno del Covid, le persone che si recano all'associazione ogni giorno per un pasto "sono aumentate di circa il dieci per cento". Luigi Rossi, vice presidente di, spiega la situazione mentre è impegnato con la distribuzione delle razioni. Nei giorni scorsi, la foto delladi persone sul marciapiede che attendevano il loro turno per avere la razione ha fatto il giro del web. "Capisco che ...

ilpost : La lunga coda per il cibo a Milano - alexbarbera : Le file che non si possono vietare. Stamattina, Milano, Viale Tibaldi, davanti alla Onlus Pane Quotidiano… - Baldaranza : RT @CicoPapi1: ?? Eravamo il nostro tempo il nostro pane quotidiano ?? #PensieriDaDedicare - TV7Benevento : Pane Quotidiano: 'In fila per i pasti almeno il 10% in più, tanti italiani'... - 7hanna7 : La lunga coda per il cibo a Milano -