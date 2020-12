Natale, Boccia: “Chiudere il più possibile fino al 6-7 gennaio” (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Il ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia ha confermato che la decisione sulle restrizioni Covid per Natale riguarda tre giorni: 25, 26 e 31. Secondo il ministro Boccia una serrata è necessaria per tentare di evitare una terza ondata violenta a gennaio. “Io ritengo che dalle giornate prefestive in poi, fino al 6-7 gennaio, è più utile per tutti Chiudere il più possibile”, dice Boccia a di Martedì su La7. >> Crisanti contro il governo: “Lockdown a Natale? Fatto così è una presa in giro” Boccia: “Restringere ancora di più durante le festività” Questa mattina, 16 dicembre, il governo si riunisce con le Regioni, insieme al ministro Speranza e al commissario Arcuri, per ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Il ministro per gli Affari Regionali Francescoha confermato che la decisione sulle restrizioni Covid perriguarda tre giorni: 25, 26 e 31. Secondo il ministrouna serrata è necessaria per tentare di evitare una terza ondata violenta a. “Io ritengo che dalle giornate prefestive in poi,al 6-7, è più utile per tuttiil più”, dicea di Martedì su La7. >> Crisanti contro il governo: “Lockdown a? Fatto così è una presa in giro”: “Restringere ancora di più durante le festività” Questa mattina, 16 dicembre, il governo si riunisce con le Regioni, insieme al ministro Speranza e al commissario Arcuri, per ...

Ultime Notizie dalla rete : Natale Boccia Chiudere Covid e Natale, Boccia: "Chiudere più possibile fino a 7 gennaio" Adnkronos Verifica buoni spesa prima di partire con le consegne

Nuova stretta alle misure di Natale e Capodanno e piano vaccini sul tavolo dell'esecutivo. E' appena cominciata la riunione tra il governo e le Regioni, convocata dal ministro per gli Affari regionali ...

