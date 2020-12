Napoli, il sangue di San Gennaro non si è sciolto: il miracolo non si è ripetuto. Continua (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Non si è rinnovato il miracolo della liquefazione del sangue di San Gennaro . Il prodigio è atteso nella giornata di oggi, 16 dicembre, ultima delle tre date nelle quali tradizionalmente si ripete. L'... Leggi su leggo (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Non si è rinnovato ildella liquefazione deldi San. Il prodigio è atteso nella giornata di oggi, 16 dicembre, ultima delle tre date nelle quali tradizionalmente si ripete. L'...

HuffPostItalia : Il sangue di San Gennaro resta solido: a Napoli non si ripete il miracolo - SkyTG24 : #Napoli, il prodigio di #SanGennaro non si ripete: il sangue non si scioglie - GilardiNad : RT @andrea_pecchia: Non si è ripetuto il miracolo della liquefazione del sangue di San Gennaro. Aveva già dato tutto con #DiMaio. #SanGenn… - onlinemag_it : Napoli, il sangue di San Gennaro non si scioglie: attesa fino a stasera - Leggi su - cesarebrogi1 : Napoli, non si ripete il miracolo di San Gennaro: 'Il sangue è solido' -