Londra in lockdown per contenere un nuovo ceppo del virus (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Londra in lockdown da oggi per contenere un nuovo ceppo del virus. Le nuove misure restrittive. Nuove restrizioni a causa del diffondersi dei casi di nuovo coronavirus arrivano anche a Londra. Dopo Germania e Paesi Bassi, oggi è la capitale britannica ad entrare di nuovo in lockdown, per almeno una settimana. Nella classificazione britannica delle L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 16 dicembre 2020)inda oggi perundel. Le nuove misure restrittive. Nuove restrizioni a causa del diffondersi dei casi dicoronaarrivano anche a. Dopo Germania e Paesi Bassi, oggi è la capitale britannica ad entrare diin, per almeno una settimana. Nella classificazione britannica delle L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

petergomezblog : Londra torna in lockdown, il governo: «Qui contagi più veloci a causa di una nuova variante del virus» - petergomezblog : Coronavirus, Londra torna in zona rossa e la Germania entra in lockdown: così l’Europa si prepara al Natale - HuffPostItalia : Lockdown di Natale. Dopo la Germania, anche Londra e l'Olanda in zona rossa - C_Randieri : Agenzia_Ansa '#Covid, record di vittime in #Germania nel primo giorno del nuovo lockdown #ANSA… - Pedro69280970 : RT @Agenzia_Ansa: #Covid, record di vittime in #Germania nel primo giorno del nuovo lockdown #ANSA -