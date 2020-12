Lily James sarà Pamela Anderson in una serie tv accanto a Sebastian Stan

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) È vero.(da poco protagonista in Rebecca) evestiranno i panni die Tommy Lee nellatv dedicata alla loro travagliata storia d’amore. Pam & Tommy verrà girata a partire della prossima primavera, ecomposta da otto puntate. I diretti interessati non vi prenderanno parte, ma sono a conoscenza del progetto che riporterà la diva bionda sul piccolo schermo. Laverrà distribuita da Hulu, e alla regia troveremo Craig Gillespie, già regista di I,Tonya. Rob Siegel si sta invece occupando della scrittura, mentre Seth Rogen parteciperà alla produzione, oltre ad interpretare nellal’uomo che rubò e diffuse il sex tape girato da...

malfoyslover : sirius dopo che james decide di mettere la testa a posto per stare con lily: - ciakmag : #LilyJames e #SebastianStan saranno #PamelaAnderson e #TommyLee in una serie TV! ?? - _diana87 : Coppia inedita quella di #LilyJames e #SebastianStan che saranno Pamela Anderson e Tommy Lee (lui ci prende molto n… - zazoomblog : Lily James sarà Pamela Anderson nella serie che racconterà l’amore con Tommy Lee - #James #Pamela #Anderson #nella… - EermSnape : @snowpointexe MADONNA QUANTO È BELLA LILY JAMES MI VERREBBE VOGLIA DI PICCHIARLA AAAAAAA -

Ultime Notizie dalla rete : Lily James

Everyeye Cinema

Lily James e Sebastian Stan saranno Pamela Anderson e Tommy Lee in una miniserie Hulu (Star) sulla vicenda del video trafugato ...Lily James e Sebastian Stan sono stati ingaggiati da Hulu per interpretare Pamela Anderson e Tommy Lee in una miniserie. Una delle coppie più iconiche e scandalose della Hollywood degli ultimi anni ...