Legge elettorale, le Sardine chiedono: doveva arrivare in tempi brevi, ma non se ne parla più (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Riceviamo questo contributo da 6000 Sardine Quando le tastiere di Salvini, Renzi e Calenda friggono, non c’è mai da star sereni. Quando nasci iena fiuti l’odore del sangue. Quando nasci politico di professione fiuti gli spiragli che si aprirebbero con una possibile crisi. Il potere logora chi non ce l’ha, diceva un tale. Ma torniamo a qualche mese fa, perché poi alcuni politici hanno questo vizio di passare di palo in frasca. Era settembre, quando le Sardine, l’ANPI e una buona fetta di società politica e civile rivendicavano un NO al referendum costituzionale che prometteva un taglio dei costi della politica, uno snellimento dei processi legislativi, correttivi costituzionali e riforma elettorale in tempi brevi. Noi eravamo i bacchettoni, perché non ci fidavamo delle promesse che arrivavano da Di ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Riceviamo questo contributo da 6000Quando le tastiere di Salvini, Renzi e Calenda friggono, non c’è mai da star sereni. Quando nasci iena fiuti l’odore del sangue. Quando nasci politico di professione fiuti gli spiragli che si aprirebbero con una possibile crisi. Il potere logora chi non ce l’ha, diceva un tale. Ma torniamo a qualche mese fa, perché poi alcuni politici hanno questo vizio di passare di palo in frasca. Era settembre, quando le, l’ANPI e una buona fetta di società politica e civile rivendicavano un NO al referendum costituzionale che prometteva un taglio dei costi della politica, uno snellimento dei processi legislativi, correttivi costituzionali e riformain. Noi eravamo i bacchettoni, perché non ci fidavamo delle promesse che arrivavano da Di ...

La legge elettorale serve a riconoscere un governo e garantire un processo democratico (il caso degli USA, piaccia o meno, è emblematico). Ad oggi, in Italia, niente di tutto questo accade: nessun ...

