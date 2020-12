Juve-Atalanta 1-1: Chiesa e Freuler gol, Cr7 sbaglia un rigore (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Una Juventus sciupona non va oltre il pareggio con l’Atalanta. All’Allianz Stadium finisce 1-1: Chiesa porta in vantaggio i bianconeri nel primo tempo, la Dea risponde nella ripresa con Freuler. La Juve fallisce la chance per tornare in vantaggio con Cristiano Ronaldo, che si fa parare un rigore da Gollini, e vede sfumare la possibile vittoria. Funweek. Leggi su funweek (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Unantus sciupona non va oltre il pareggio con l’. All’Allianz Stadium finisce 1-1:porta in vantaggio i bianconeri nel primo tempo, la Dea risponde nella ripresa con. Lafallisce la chance per tornare in vantaggio con Cristiano Ronaldo, che si fa parare un rigore da Gollini, e vede sfumare la possibile vittoria. Funweek.

juventusfc : #JuveAtalanta, storia di ??Goals! ? - juventusfc : 62' | ANCORA UNA GRANDE OCCASIONE PER LA JUVE! @AlvaroMorata in area obbliga Gollini a una parata difficilissima,… - juventusfc : 1?? giorno a #JuveAtalanta. Le ultime dal #TrainingCenter? ?? - junews24com : Gasperini ammette: «Ad un certo punto ho pensato anche di poterla vincere» - - gnappo1897 : RT @massimozampini: L'Atalanta è fortissima e Gollini prende tutto; la Juve sta crescendo, ha tante occasioni, ne spreca alcune in modo ass… -