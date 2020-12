Juve Atalanta 1-0 LIVE: prodezza di Chiesa dal limite (Di mercoledì 16 dicembre 2020) All’Allianz Stadium, il match valido per la 12ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Juve e Atalanta: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE All’Allianz Stadium Juve e Atalanta si affrontano nel match valido per la 12ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Juve Atalanta 1-0 MOVIOLA 1? Calcio d’inizio – Si parte allo Stadium 3? Punizione Malinovskyi – Non inquadra la porta il centrocampista dell’Atalanta da oltre 30 metri 5? Tiro Ronaldo – Che occasione per la Juve! Si addormenta inspiegabilmente Romero che si fa bruciare da Morata. Pallone perfetto per Ronaldo in area che calcia però altissimo 12? Morata in fuorigioco – Lo spagnolo oltre la linea difensiva sul pallone di McKennie. ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 16 dicembre 2020) All’Allianz Stadium, il match valido per la 12ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll’Allianz Stadiumsi affrontano nel match valido per la 12ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi1-0 MOVIOLA 1? Calcio d’inizio – Si parte allo Stadium 3? Punizione Malinovskyi – Non inquadra la porta il centrocampista dell’da oltre 30 metri 5? Tiro Ronaldo – Che occasione per la! Si addormenta inspiegabilmente Romero che si fa bruciare da Morata. Pallone perfetto per Ronaldo in area che calcia però altissimo 12? Morata in fuorigioco – Lo spagnolo oltre la linea difensiva sul pallone di McKennie. ...

juventusfc : #JuveAtalanta, storia di ??Goals! ? - juventusfc : KICK-OFF ?? #FINOALLAFINE! Forza bianconeri, portiamo a casa i tre punti! ???? LIVE ??? - juventusfc : 1?? giorno a #JuveAtalanta. Le ultime dal #TrainingCenter? ?? - georgatoss : @FedericoRana1 2 anni fa, Gomez e la juve: - sportskwkm : Juve con l'Atalanta alle prese con il caso Gomez. Perfetta in Champions, in crescita in Italia: Pirlo chiede segnal… -