Incentivi auto - Cè lintesa, dall1 gennaio in arrivo altri 370 milioni (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Incentivi auto anche nel 2021. La maggioranza che sostiene il governo ha raggiunto l'accordo politico sul rifinanziamento, con 420 milioni di euro, del sostegno al settore automotive a partire dall'1 gennaio 2021. Un emendamento ad hoc sarà inserito nel disegno di legge bilancio attualmente in discussione alla Camera. In base allo schema predisposto dalla maggioranza, che tiene conto anche delle indicazioni dell'opposizione, 120 milioni saranno destinati alle auto elettriche e ibride plug-in a basse emissioni, mentre per le vetture che si trovano oltre questa soglia saranno a disposizione 250 milioni. Gli ultimi 50 milioni, invece, saranno destinati ai veicoli commerciali leggeri (con 10 milioni per quelli ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 16 dicembre 2020)anche nel 2021. La maggioranza che sostiene il governo ha raggiunto l'accordo politico sul rifinanziamento, con 420di euro, del sostegno al settoremotive a partire dall'12021. Un emendamento ad hoc sarà inserito nel disegno di legge bilancio attualmente in discussione alla Camera. In base allo schema predisposto dalla maggioranza, che tiene conto anche delle indicazioni dell'opposizione, 120saranno destinati alleelettriche e ibride plug-in a basse emissioni, mentre per le vetture che si trovano oltre questa soglia saranno a disposizione 250. Gli ultimi 50, invece, saranno destinati ai veicoli commerciali leggeri (con 10per quelli ...

sole24ore : Ecco la prima pagina del #Sole24Ore di oggi, giovedì #17dicembre: caos totale sulla riapertura della #scuola. Manov… - davidecomunello : RT @quattroruote: Terminati gli #incentivi statali per l'acquisto di #auto #elettriche e ibride plug-in. Resta disponibile l' #Ecobonus ---… - l_menchi : RT @quattroruote: Terminati gli #incentivi statali per l'acquisto di #auto #elettriche e ibride plug-in. Resta disponibile l' #Ecobonus ---… - quattroruote : Terminati gli #incentivi statali per l'acquisto di #auto #elettriche e ibride plug-in. Resta disponibile l'… - ricky_pru : @ilpinz @pietromare Scherzi? Se facessero incentivi ad hoc solo per l'acquisto di auto elettriche ne gioveremmo tut… -