In Europa c'è una proposta per legalizzare lo scambio p2p di file protetti da copyright (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Blockchain (Getty Images)In Europa è partita una raccolta firme a sostegno della proposta Fredom to Share. La richiesta alla Commissione è di modificare le regole sul copyright legalizzando la condivisione dei file tramite reti peer-to-peer (p2p) per scopi non commerciali. Le reti p2p spesso sono utilizzate per lo scambio di file multimediali, ma in Europa il meccanismo diventa illegale quando il trasferimento riguarda documenti protetti da copyright. Motivo per cui la Freedom to Share, un'iniziativa che sfrutta l'Ice, ossia la possibilità da parte dei cittadini europei di sottoporre alla Commissione proposte di legge, ha lanciato la petizione a Bruxelles. Animatore del progetto è un gruppo di attivisti, sostenuto da organizzazioni di ...

