Il Paradiso delle signore trama 17 dicembre: Roberta fa una drammatica scoperta su Marcello (Di mercoledì 16 dicembre 2020) La trama della puntata del Paradiso delle signore di giovedì 17 dicembre rivela che Marcello comincerà ad essere sempre più in difficoltà con il Mantovano. Il giovane, infatti, verrà minacciato dallo strozzino e temerà per l’incolumità di Roberta. Quest’ultima, dal canto suo, si troverà a fare una scoperta agghiacciante. In casa Amato, invece, continuerà a respirarsi un clima parecchio teso. Giuseppe, infatti, sospetterà che tra sua moglie e Armando ci sia qualcosa di più di una semplice amicizia. trama 17 dicembre: la scoperta di Roberta Nella puntata del 17 dicembre del Paradiso delle signore vedremo che il Mantovano ... Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Ladella puntata deldi giovedì 17rivela checomincerà ad essere sempre più in difficoltà con il Mantovano. Il giovane, infatti, verrà minacciato dallo strozzino e temerà per l’incolumità di. Quest’ultima, dal canto suo, si troverà a fare unaagghiacciante. In casa Amato, invece, continuerà a respirarsi un clima parecchio teso. Giuseppe, infatti, sospetterà che tra sua moglie e Armando ci sia qualcosa di più di una semplice amicizia.17: ladiNella puntata del 17delvedremo che il Mantovano ...

silvestrasorber : Il Paradiso delle Signore: Fervono i preparativi per il Natale - Guglielmo_Totti : RT @FeliceAquila: Accanirsi nella narrazione del barista che evade, mentre la UE permette elusione ed evasione per centinai di miliardi, è… - massimparisi : RT @FeliceAquila: Accanirsi nella narrazione del barista che evade, mentre la UE permette elusione ed evasione per centinai di miliardi, è… - infoitcultura : Il Paradiso Delle Signore si ferma? Fan preoccupati: la decisione della Rai - infoitcultura : Il paradiso delle signore e Un posto al sole: anticipazioni oggi, 16 dicembre -