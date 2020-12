I Next Gen un anno dopo: Mikael Ymer (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Siamo giunti ormai al penultimo appuntamento della nostra rubrica. Quest’oggi il fulcro dell’ analisi è rappresentato dal tennista svedese di origini etiopi Mikael Ymer. Il 22 enne di Skovde si era qualificato alle Next Gen Atp Finals di Milano grazie ad una stagione da assoluto protagonista sul circuito Challenger. Sono stati infatti ben quattro i titoli portati a casa nella stagione 2019 (Noumea,Tampere,Orleans e Mouilleron le Captif), di cui tre conquistati su superfici rapide, e altre due le finali disputate (Murcia e Bordeaux). Ymer inoltre, dopo aver superato agevolmente le qualificazioni, era riuscito a raggiungere anche il secondo turno al Roland Garros. In quell’occasione a sbarrargli la strada ci pensò il tedesco Alexander Zverev. Alle Finals non riuscì tuttavia a raggiungere le ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Siamo giunti ormai al penultimo appuntamento della nostra rubrica. Quest’oggi il fulcro dell’ analisi è rappresentato dal tennista svedese di origini etiopi. Il 22 enne di Skovde si era qualificato alleGen Atp Finals di Milano grazie ad una stagione da assoluto protagonista sul circuito Challenger. Sono stati infatti ben quattro i titoli portati a casa nella stagione 2019 (Noumea,Tampere,Orleans e Mouilleron le Captif), di cui tre conquistati su superfici rapide, e altre due le finali disputate (Murcia e Bordeaux).inoltre,aver superato agevolmente le qualificazioni, era riuscito a raggiungere anche il secondo turno al Roland Garros. In quell’occasione a sbarrargli la strada ci pensò il tedesco Alexander Zverev. Alle Finals non riuscì tuttavia a raggiungere le ...

Recensione Demon's Souls Remake: l'atteso ritorno a Boletaria

Demon's Souls era sicuramente il capitolo più indicato per un'operazione di remake, in quanto si trattava dell' unico souls di From Software a correre il rischio di restare per sempre confinato su PS3 ...

