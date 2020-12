Guida TV | programmi di stasera | mercoledì 16 dicembre 2020

(Di mercoledì 16 dicembre 2020)aitv della prima serata di oggi,16.12., dei principali canali della tv generalista e del digitale terrestre. RAI1 Stanotte con Caravaggio Documentario RAI2 L’Alligatore Serie TV RAI3 Chi l’ha visto? Attualità RETE4Italia Speciale Attualità CANALE5 Il Silenzio dell’Acqua 2 Fiction ITALIA1 Fallen Film LA7 Atlantide Documentario REALTIME Seconda Vita Talk Show CIELO Dal profondo della Terra Film TV8 Tulipani – Amore, onore e una bicicletta Film NOVE Accordi & Disaccordi Talk Show first appeared on Ascolti Tv Blog.

