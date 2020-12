Gessica Notaro | «La fine di un incubo | ma nessun perdono»

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Ladi une l’inizio di una nuova vita. È così chedescrive il suo stato d’animo dopo la sentenza definitiva della Cassazione che conferma i 15 anni, cinque mesi e 20 giorni di reclusione per Eddy Tavares, l’ex compagno della ragazza riminese accusato di averla perseguitata e sfregiata con l’acido per gelosia. Leggi anche ›a RiminiWellness: «La mia zumba è un grido di battaglia contro la violenza sulle donne» › Ballando con le stelle 2018 e l’orgoglio di: «Io non starò zitta» «Storia finita» I giudici di secondo grado ...

