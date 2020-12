Francesco Totti, l'accusa di Amaral: 'È un razzista, in campo mi chiamava negro'. L'ex capitano della Roma pronto alla querela (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Francesco Totti è pronto alla querela . Perché stavolta l'accusa è forte e non lascia spazio a interpretazioni. A formularla, un po' a sorpresa, è Alexandre da Silva Mariano detto Amaral . Per chi non ... Leggi su leggo (Di mercoledì 16 dicembre 2020). Perché stavolta l'è forte e non lascia spazio a interpretazioni. A formularla, un po' a sorpresa, è Alexandre da Silva Mariano detto. Per chi non ...

Ultime Notizie dalla rete : Francesco Totti Francesco Totti sbotta: "E basta....!" Ecco con chi ce l'ha Corriere dello Sport.it Amaral contro Totti, l’ex Fiorentina 18 anni dopo: “Mi chiamava negro”. Il “pupone” pronto alla querela

Quella durissima accusa su Totti: "Diceva che io mangiavo la m..."

Francesco Totti si è visto recapitare un'accusa pesante da parte di un giocatore brasiliano che ha vestito le maglie di Parma e Fiorentina, in due periodi diversi della sua carriera: Alexandre da Silv ...

Francesco Totti si è visto recapitare un'accusa pesante da parte di un giocatore brasiliano che ha vestito le maglie di Parma e Fiorentina, in due periodi diversi della sua carriera: Alexandre da Silv ...