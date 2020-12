Fonseca: “Non capisco perché tutti giocano oggi e noi invece domani” (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha presentato la partita col Torino in conferenza stampa. Il Torino è forte, la classifica non rispetta la qualità che hanno, sono sicuro che sarà una partita difficile perché è una squadra organizzata che vuole giocare avendo il possesso. Servirà il nostro meglio. Lukaku tra i migliori attaccanti al mondo? No, i migliori sono Dzeko e Mayoral, poi Mkhitaryan. Squalifica di Cristante? È un discorso chiuso per me. Ogni partita è difficile in Serie A, era difficile vincere a Bologna e lo sarà col Torino domani. Giocherà ancora Pau Lopez, non faremo molto turnover. In ogni caso non capisco perché noi giochiamo di giovedì e tutti invece scenderanno in campo oggi. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Paulo, allenatore della Roma, ha presentato la partita col Torino in conferenza stampa. Il Torino è forte, la classifica non rispetta la qualità che hanno, sono sicuro che sarà una partita difficileè una squadra organizzata che vuole giocare avendo il possesso. Servirà il nostro meglio. Lukaku tra i migliori attaccanti al mondo? No, i migliori sono Dzeko e Mayoral, poi Mkhitaryan. Squalifica di Cristante? È un discorso chiuso per me. Ogni partita è difficile in Serie A, era difficile vincere a Bologna e lo sarà col Torino. Giocherà ancora Pau Lopez, non faremo molto turnover. In ogni caso nonnoi giochiamo di giovedì escenderanno in campo. L'articolo ilNapolista.

