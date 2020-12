Fermato sulla sr 308 senza assicurazione, in tasca due bustine di cocaina (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Fermato dalla polizia stradale di Padova a brodo di una Smart sulla regionale 308 a Cadoneghe mentre viaggiavano in direzione di Castelfranco, lo straniero che era alla guida è stato trovato in ... Leggi su trevisotoday (Di mercoledì 16 dicembre 2020)dalla polizia stradale di Padova a brodo di una Smartregionale 308 a Cadoneghe mentre viaggiavano in direzione di Castelfranco, lo straniero che era alla guida è stato trovato in ...

lcrisa13 : @Elena92488468 Anche Andrea per esempio le fa. Ma il primo e unico nome che viene è sempre Tommaso. Dico solo che s… - AGR_web : Linea ferroviaria Ancona-Bari, fermato il treno per salvare un gatto È accaduto ieri pomeriggio sulla linea ferrovi… - _DAGOSPIA_ : CRISTANTE FERMATO PER UN TURNO PER AVER BESTEMMIATO DOPO L’AUTOGOL: POLEMICHE SULLA NORMA - leftarmisme : RT @PasquinoSalento: Oggi ho trovato l'ennesimo cane sulla superstrada, mi sono fermato ho cercato di non farlo muovere non andandogli inco… - PasquinoSalento : Oggi ho trovato l'ennesimo cane sulla superstrada, mi sono fermato ho cercato di non farlo muovere non andandogli i… -

Ultime Notizie dalla rete : Fermato sulla Fermato sulla Sr308 perché privo di assicurazione, in tasca ha 2 bustine di cocaina PadovaOggi Il Benevento ferma la Lazio, sorridono anche i napoletani: 'Forza Stregoni!'

Tuttosport sottolinea come sul Benevento si veda chiaramente la sua impronta in fatto di personalità e anche per questo ne viene fuori una squadra "di ferro". (TUTTO mercato WEB) E' stata una partita ...

Debito pubblico record, Cottarelli: solo la crescita lo fermerà

Toccati i 2.587 miliardi a fine ottobre. L’economista: "Ora bisogna uscire dall’emergenza. Ma dobbiamo spendere bene i fondi europei" ...

Tuttosport sottolinea come sul Benevento si veda chiaramente la sua impronta in fatto di personalità e anche per questo ne viene fuori una squadra "di ferro". (TUTTO mercato WEB) E' stata una partita ...Toccati i 2.587 miliardi a fine ottobre. L’economista: "Ora bisogna uscire dall’emergenza. Ma dobbiamo spendere bene i fondi europei" ...