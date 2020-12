Elisabetta Gregoraci scrive ad Ariadna Romero, ex di Pierpaolo Pretelli (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Elisabetta Gregoraci ha scritto privatamente all’ex fidanzata di Pierpaolo Pretelli. Ecco che cosa ha svelato la modella. Ariadna Romero confessa: ‘Mi ha scritto Elisabetta Gregoraci’ L’amicizia speciale tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli nella Casa del Grande Fratello Vip ha fatto molto discutere. Alfonso Signorini ne ha parlato molto durante le puntate in diretta ma da quando Elisabetta si è ritirata dal gioco sembra che tra i due sia tutto finito. Pierpaolo aveva visto la possibilità di avere qualcosa di più, lei ha sempre messo dei paletti e ora gli ha detto esplicitamente di andare avanti perchè quello che c’era tra loro era nella Casa ... Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 16 dicembre 2020)ha scritto privatamente all’ex fidanzata di. Ecco che cosa ha svelato la modella.confessa: ‘Mi ha scritto’ L’amicizia speciale tranella Casa del Grande Fratello Vip ha fatto molto discutere. Alfonso Signorini ne ha parlato molto durante le puntate in diretta ma da quandosi è ritirata dal gioco sembra che tra i due sia tutto finito.aveva visto la possibilità di avere qualcosa di più, lei ha sempre messo dei paletti e ora gli ha detto esplicitamente di andare avanti perchè quello che c’era tra loro era nella Casa ...

