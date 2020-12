Delocalizzazione fonderie | Cammarano | “Regione informi i cittadini su motivo della scelta del sito di Buccino” 

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Tempo di lettura: 5 minutiBuccino (Sa) – “La zona industriale agroalimentare di Buccino che sorge in una delle più importanti aree naturali protette campane e sottoposte a vincoli paesaggistici e ambientaliRiserva regionale, non è compatibile con ladellePisano. LaCampaniasulle ragioni che ci sono alla basedel comune di Buccino qualedelle”. Non usa mezzi termini e mette tutto nero su bianco in una missiva ufficiale, il consigliere regionale del M5S, Michele, che questa mattina, ha depositato l’ennesima interrogazione indirizzata al presidente ...