CR7 vuole il primo vero squillo in campionato

Juve con l'Atalanta alle prese con il caso Gomez. Perfetta in Champions, in crescita in Italia: Pirlo chiede segnali da una sfida di livello

Juve con l’Atalanta alle prese con il caso Gomez. Perfetta in Champions, in crescita in Italia: Pirlo chiede segnali da una sfida di livello ... Timothy Ormezzano Juventus-Atalanta, di scena allo Stadium all'ora del tè

Timothy Ormezzano

Juventus-Atalanta, di scena allo Stadium all'ora del tè (alle 18,30, arbitro Doveri di Roma), è un concentrato di sfide nella sfida. C'è ad esempio il derby colombiano, quello ...