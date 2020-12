Covid, Salvini: "Vi imploriamo, non rubate Natale a bimbi" (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Roma, 16 dic. (Adnkronos) - Al governo "hanno la testa al rimpasto, alla verifica, ai servizi segreti, è triste. E' triste che l'Italia sia appesa al confronto tra Conte e Renzi, non è quello che gli italiani si aspettano. Vi imploriamo di non rubare il Natale ai bimbi e alle famiglie di questo Paese". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, intervenendo in Senato. "Non c'è un dato scientifico che ci dice che chiudendo a casa nonni e genitori a Natale ci sia un vantaggio sanitario", aggiunge il leader della Lega. "Non puoi trattare Roma, come Pinzolo o uno dei borghi italaini, state discriminando le famiglie, italiani di serie A e di serie B". "Non sarà un Natale di festoni, ma in Germania, Francia non vanno a guardare se le persone arrivano da 500 metri o 50 km", conclude ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Roma, 16 dic. (Adnkronos) - Al governo "hanno la testa al rimpasto, alla verifica, ai servizi segreti, è triste. E' triste che l'Italia sia appesa al confronto tra Conte e Renzi, non è quello che gli italiani si aspettano. Vidi non rubare ilaie alle famiglie di questo Paese". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo, intervenendo in Senato. "Non c'è un dato scientifico che ci dice che chiudendo a casa nonni e genitori aci sia un vantaggio sanitario", aggiunge il leader della Lega. "Non puoi trattare Roma, come Pinzolo o uno dei borghi italaini, state discriminando le famiglie, italiani di serie A e di serie B". "Non sarà undi festoni, ma in Germania, Francia non vanno a guardare se le persone arrivano da 500 metri o 50 km", conclude ...

matteosalvinimi : #Salvini: in Parlamento c'è la proposta della Lega su flat-tax per le famiglie con reddito fino a 70mila euro, cost… - michelelzz : Che patetico quest'uomo, anche in versione 'last christmas' sempre più vomitevole Covid, Salvini: 'Vi imploriamo,… - BreakingItalyNe : RT @Adnkronos: #Covid, #Salvini: 'Vi imploriamo, non rubate #Natale a bimbi' - TV7Benevento : Covid, Salvini: 'Vi imploriamo, non rubate Natale a bimbi'... - ciampicuc : RT @clriolo: #Renzi ricatta #Conte e #Salvini si dice pronto a un governo di unità nazionale! Una convergenza tra 2 irresponsabili giocator… -