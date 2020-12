Covid, il presidente di Confindustria Macerata Guzzini si dimette dopo la frase choc (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Con una lettera indirizzata agli associati di Confindustria Macerata, il presidente Domenico Guzzini ha annunciato le sue dimissioni dalla guida dell'associazione, che formalizzerà davanti al consiglio direttivo. Due giorni fa, intervenendo in diretta ad un convegno, l'imprenditore aveva pronunciato una frase choc, che ha sollevato polemiche e mosso il comitato etico di Viale dell'Astronomia. Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Con una lettera indirizzata agli associati di, ilDomenicoha annunciato le sue dimissioni dalla guida dell'associazione, che formalizzerà davanti al consiglio direttivo. Due giorni fa, intervenendo in diretta ad un convegno, l'imprenditore aveva pronunciato una, che ha sollevato polemiche e mosso il comitato etico di Viale dell'Astronomia.

Agenzia_Ansa : Serve la zona rossa per Natale, Zaia con Boccia e Speranza. Con il presidente del Veneto anche quelli di Lazio, Fvg… - fanpage : “Il rischio è oggettivo, in Lombardia la sanità è uno dei principali settori di investimento delle mafie”. La nostr… - pdnetwork : Mattarella ha annunciato che farà il vaccino anti-Covid. Contro la virulenta reazione da parte di negazionisti e no… - Carmela_oltre : RT @DavidSassoli: Ho apprezzato che la presidente @vonderleyen abbia accolto la mia proposta al Consiglio Europeo di iniziare la distribuzi… - Davidexxxx68 : @nzingaretti @RegioneLazio @nzingaretti Buonasera presidente Zingaretti Come mai Nelle farmacie del Lazio al moment… -