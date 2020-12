Covid, 57 positivi su 611 tamponi: 11 nuovi casi ad Avellino (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Azienda Sanitaria Locale comunica su 611 tamponi effettuati sono risultate positive al Covid, 57 persone: – 1, residente nel comune di Aiello del Sabato, – 1, residente nel comune di Altavilla irpina, – 2, residenti nel comune di Atripalda, – 11, residenti nel comune di Avellino; – 2, residenti nel comune di Baiano; – 2, residenti nel comune di Capriglia Irpina; – 2, residenti nel comune di Cesinali; – 1, residente nel comune di Forino; – 2, residenti nel comune di Grottaminarda; – 1, residente nel comune di Manocalzati; – 1, residente nel comune di Mercogliano; – 5, residenti nel comune di Mirabella Eclano; – 1, residente nel comune di Monteforte Irpino; – 3, residenti nel comune di Montemiletto; – 1, residente nel comune di Montoro; – 3, residenti nel comune di Pratola Serra; – 3, residenti nel ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Azienda Sanitaria Locale comunica su 611effettuati sono risultate positive al, 57 persone: – 1, residente nel comune di Aiello del Sabato, – 1, residente nel comune di Altavilla irpina, – 2, residenti nel comune di Atripalda, – 11, residenti nel comune di; – 2, residenti nel comune di Baiano; – 2, residenti nel comune di Capriglia Irpina; – 2, residenti nel comune di Cesinali; – 1, residente nel comune di Forino; – 2, residenti nel comune di Grottaminarda; – 1, residente nel comune di Manocalzati; – 1, residente nel comune di Mercogliano; – 5, residenti nel comune di Mirabella Eclano; – 1, residente nel comune di Monteforte Irpino; – 3, residenti nel comune di Montemiletto; – 1, residente nel comune di Montoro; – 3, residenti nel comune di Pratola Serra; – 3, residenti nel ...

