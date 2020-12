Coronavirus, salgono ancora i nuovi contagi: +17.572. I decessi sono 680 in 24 ore (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Il bollettino del 16 dicembre Aumenta ancora, dopo l’incremento di ieri, il numero di nuovi positivi al Coronavirus: oggi i contagi registrati e inseriti nel bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute sono 17.572. Ieri, le infezioni giornaliere erano state 14.844, due giorni fa 12.030. Anche il quantitativo di test analizzati è in crescita: il 16 dicembre sono stati analizzati 199.489 tamponi, il giorno precedente 162.880. Il totale, dall’inizio del monitoraggio, ammonta a 24.683.230. Il tasso di positività, oggi, è sceso dello 0,4%, attestandosi all’8,7%. C’è una flessione, invece, relativa al dato dei decessi: nelle ultime 24 ore sono morte 680 persone, a fronte delle 846 vittime di ieri. Il totale dei morti in Italia a causa ... Leggi su open.online (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Il bollettino del 16 dicembre Aumenta, dopo l’incremento di ieri, il numero dipositivi al: oggi iregistrati e inseriti nel bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute17.572. Ieri, le infezioni giornaliere erano state 14.844, due giorni fa 12.030. Anche il quantitativo di test analizzati è in crescita: il 16 dicembrestati analizzati 199.489 tamponi, il giorno precedente 162.880. Il totale, dall’inizio del monitoraggio, ammonta a 24.683.230. Il tasso di positività, oggi, è sceso dello 0,4%, attestandosi all’8,7%. C’è una flessione, invece, relativa al dato dei: nelle ultime 24 oremorte 680 persone, a fronte delle 846 vittime di ieri. Il totale dei morti in Italia a causa ...

