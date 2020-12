Coronavirus, Oms: “Nel 2021 alto rischio di una nuova ondata in Ue. Indossare le mascherine in casa a Natale”. In Germania record di morti: 952 in 24 ore (Di mercoledì 16 dicembre 2020) L’Europa si avvicina al Natale introducendo restrizioni severe, coprifuoco e lockdown, il più duro iniziato oggi in Germania per volere della cancelliera Angela Merkel. E l’Oms, nelle sue raccomandazioni, invita a Indossare le mascherine durante le riunioni familiari in casa. L’Organizzazione mondiale della Sanità avverte inoltre che c’è un “alto rischio” di una nuova ondata di Coronavirus all’inizio del 2021 in Europa, facendo riferimento all’ipotesi che i Paesi Ue temono da settimane. La situazione resta grave – seppure con numeri assai più contenuti rispetto a quelli italiani – in Germania, che ha comunicato la registrazione di 952 nuove vittime causa Covid nelle ultime 24 ore. I ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 16 dicembre 2020) L’Europa si avvicina alintroducendo restrizioni severe, coprifuoco e lockdown, il più duro iniziato oggi inper volere della cancelliera Angela Merkel. E l’Oms, nelle sue raccomandazioni, invita aledurante le riunioni familiari in. L’Organizzazione mondiale della Sanità avverte inoltre che c’è un “” di unadiall’inizio delin Europa, facendo riferimento all’ipotesi che i Paesi Ue temono da settimane. La situazione resta grave – seppure con numeri assai più contenuti rispetto a quelli italiani – in, che ha comunicato la registrazione di 952 nuove vittime causa Covid nelle ultime 24 ore. I ...

