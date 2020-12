Coronavirus: incontro Governo-Regioni, via libera a piano vaccini (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Roma, 16 dic. (Adnkronos Salute) - Via libera da Governo e Regioni al piano vaccini. L'ok è arrivato all'unanimità, a quanto si apprende, nel corso della riunione in videoconferenza convocata dal ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Roma, 16 dic. (Adnkronos Salute) - Viadaal. L'ok è arrivato all'unanimità, a quanto si apprende, nel corso della riunione in videoconferenza convocata dal ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia.

