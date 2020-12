Conte: si va verso una zona rossa in tutta Italia (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Alfie Borromeo l braccio di ferro tra i rigoristi e chi vorrebbe una linea morbida per la stretta anti-Covid delle feste di Natale sembra essere giunto a una svolta. Dal governatore leghista del Veneto Zaia, infatti, era arrivata la richiesta di tutta Italia zona rossa dalla Vigilia alla Befana. La sua posizione è condivisa dai ministri Boccia e Speranza e dai governatori di Lazio, Friuli Venezia Giulia, Molise e Marche. Secco il no di Toti. Adesso, come riporta Ansa, è previsto un nuovo aggiornamento del vertice tra il premier Giuseppe Conte e i capidelegazione per ultimare le decisioni del governo sulle nuove strette per il periodo festivo. Sono pochi i dubbi sul fatto che si vada verso misure più restrittive ma la discussione non è chiusa e la riunione ha deciso di aggiornarsi ... Leggi su improntaunika (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Alfie Borromeo l braccio di ferro tra i rigoristi e chi vorrebbe una linea morbida per la stretta anti-Covid delle feste di Natale sembra essere giunto a una svolta. Dal governatore leghista del Veneto Zaia, infatti, era arrivata la richiesta didalla Vigilia alla Befana. La sua posizione è condivisa dai ministri Boccia e Speranza e dai governatori di Lazio, Friuli Venezia Giulia, Molise e Marche. Secco il no di Toti. Adesso, come riporta Ansa, è previsto un nuovo aggiornamento del vertice tra il premier Giuseppee i capidelegazione per ultimare le decisioni del governo sulle nuove strette per il periodo festivo. Sono pochi i dubbi sul fatto che si vadamisure più restrittive ma la discussione non è chiusa e la riunione ha deciso di aggiornarsi ...

