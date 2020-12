Condannato a morte il “killer di Twitter” | ha abusato | ucciso e smembrato nove giovani conosciuti sul social network

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) È stato“ildi”, all’anagrafe il trentenne reo confesso Takahiro Shiraishi: i giudici lo hanno ritenuto colpevole di aver, abusando di loro e smembrando i loro corpi. Questa storia cruenta, una vera sceneggiatura da film dell’orrore, viene dal Giappone e sta sconvolgendo l’opinione pubblica, accendendo ancora una volta i riflettori sull’influenza deimedia sulle persone più fragili. Con il nomignolo di ‘Hangman’ (termine giapponese per “boia”), tra l’agosto e l’ottobre del 2017 Shiraishi adescò suottoragazze tra i 15 e i 26 anni, oltre a un uomo, riuscendo con successo ad intercettare le loro angosce associate a tendenze suicide. L’omicida ...

