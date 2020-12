Cisl Scuola: irrisolto problema trasporti, impossibile 75% studenti in aula (Di mercoledì 16 dicembre 2020) La Cisl Scuola lancia l'allarme in vista della ripresa delle attività scolastiche in presenza. 'Se i trasporti non sono in grado di reggere il volume di traffico degli studenti e le scuole sono ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Lalancia l'allarme in vista della ripresa delle attività scolastiche in presenza. 'Se inon sono in grado di reggere il volume di traffico deglie le scuole sono ...

Viene scaricato sulle scuole un problema che non avranno alcuna possibilità di risolvere". Così la segretaria della Cisl Scuola, Maddalena Gissi. (ANSA).

